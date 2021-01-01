تعرف على المنصة الأمريكية الجديدة التى تجذب المشاهير الهاربين من تويتر

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سجلت منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية الجديدة «ماستودون» Mastodon نموا بشكل ملحوظ منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على «تويتر».



حيث شهدت الأيام القليلة الماضية هروب أعداد كبيرة من منصة «تويتر» إلى موقع التواصل الاجتماعي الجديد «ماستودون»، والذي نما بمعدل 55%، وفقا لما ذكرته مجلة «فوربس».



ومنذ سيطر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تويتر، أعلن مستخدمو النظام الأساسي خروجهم من المنصة.

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وبحسب «فوربس»، أشهر هؤلاء المستخدمين، الممثل الكوميدي كاثي جريفين، والكاتب والمنتج التلفزيوني ديفيد سلاك، والمنتج السينمائي جيريمي نيوبيرغر، وجميعهم قالوا إنهم سيتركون «تويتر» لصالح خدمة وسائط اجتماعية أخرى هي «ماستودون».ما هي منصة ماستودون؟وفقا لفوربس، منصة ماستودن هي برنامج لا مركزي بني على معايير مفتوحة، وهي عبارة عن منصة يقول بعض الخبراء إنها الملاذ لأولئك الذين يريدون الهروب من «تويتر»، لكنها لم تكتمل بعد.ولا تزال «ماستودون» في مراحلها الأولى، حيث تواجه تحديات خاصة، فالمنصة تحتوي على عدد من المؤثرين البارزين أقل بكثير من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ناهيك عن واجهتها المربكة التي تجعل إنشاء ملف تعريف مهمة شاقة بالنسبة للبعض.ورغم أن شركة «تويتر» سرحت 50% من موظفيها البالغ عددهم 7500 موظف، فإنها لا تزال تمتلك عددًا أكبر من الموظفين (3750 موظفًا)، مقارنة بمنصة ماستودون التي تعمل بواسطة 3،749 موظفًا، وتعتمد بشكل أساسي على المتطوعين في تشغيل جوانب مختلفة من الخدمة.وتم إطلاق منصة ماستودون غير الربحية في عام 2017، وهي لا تتكون من وجهة واحدة للتواصل الاجتماعي، بل إنها توفر برنامجًا مفتوح المصدر يمكن استخدامه لتشغيل مواقع الشبكات الاجتماعية، ما يمكّن أي مستخدم من استضافتها بشكل مستقل.لذا، قد تتشابه المنصة مع تويتر في الوظائف (باستثناء أن منشورات المستخدمين يطلق عليها «toot» بدلًا من «tweet»، إلا أنها تتشابه من حيث الهيكل مع منصة reddit، إذ تمتلك ماستودون نحو 3 آلاف خادم، لكل منه إعدادات الخصوصية الخاصة به، وفريق الإشراف على المحتوى وإرشادات.وبينما يمكن للمستخدمين على الخوادم المختلفة التواصل مع بعضهم البعض، إلا أن ملكية الخوادم تتوزع بين المنظمات غير الربحية والمسؤولين الفرديين والهواة، بحيث لا يتحكم أي كيان واحد في الشبكة بأكملها.وعندما يرغب المستخدمون الجدد في تجربة منصة ماستودون، يمكنهم اختيار الانضمام إلى خادم ما بناءً على اهتماماتهم أو منطقتهم، فعلى سبيل المثال هناك mastodon.green، وهو عبارة عن «مجتمع إيجابي مهتم بمواضيع المناخ، ويضم بشكل أساسي، ولكنه غير حصري، الأشخاص في دول الاتحاد الأوروبي».وبدأ الرئيس التنفيذي للمؤسسة غير الربحية، يوجين روشكو (29 عامًا) العمل في ماستودون في عام 2016 في أثناء دراسته في جامعة فريدريش شيلر في ألمانيا.كان روشكو، بصفته مستخدمًا نشطًا لتويتر، بدأ في ملاحظة تغييرات أزعجته في المنصة، وهو ما علق عليه لـ«فوربس» قائلًا: «كنت قد بدأت أشعر بعدم الرضا عن تويتر، وقد ازداد شعوري يومًا بعد يوم».وتابع: «أدركت أن طريقة التعبير عن آرائي عبر الإنترنت ذات قيمة، بحيث لا ينبغي أن تكون في يد شركة واحدة باستطاعتها فعل أي شيء أريده من دون رادع».يعتبر عدم الرضا عن تويتر هو مصدر القلق الذي يسيطر على أذهان مستخدمي ماستودون، مع زيادة عدد المستخدمين الجدد. ويذيع استخدام مصطلح #twittermigration، الذي يعني الهجرة من تويتر، حاليًا على المنصة لنقاش أسباب تركهم للمنصة القديمة.وعن أحد أسباب الهجرة من تويتر، علق أحد المستخدمين ساخرًا من رسوم التحقق المحتملة على تويتر البالغة 8 دولارات على ماستودون، قائلًا: «سأضع علامة بجوار اسمي لإظهار أنني تبرعت (أكثر من 8 دولارات) إلى ماستودون لدعم الهجرة من تويتر #twittermigration».وسبب ثان للهجرة من تويتر يدور حول تسريح العمال على تويتر، حيث قال أحد المهاجرين إلى ماستودون: «يتم مسح أجهزة الكمبيوتر المحمولة للأشخاص عن بُعد، وإلغاء تسجيلات دخول الشركة قبل إبلاغ الموظفين رسميًا بإقالتهم.. قد يكون العمل لدى الشركات الكبيرة معروفًا بصعوبته، إلا أننا قد وصلنا لمستويات غير إنسانية هنا، # twittermigration #Twitter».وردًا على سؤال حول رأيه في سيطرة ماسك على تويتر، قال إنه شهد تصاعد الإهانات العنصرية وخطاب الكراهية على المنصة بعد ساعات من استيلاء ماسك على السلطة، لذا لا تبدو الأمور رائعة هناك، أنا لست واثقًا من مهاراته القيادية.