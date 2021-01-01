أفضل طرق لعدم اختراق «واتس آب»..يستخدمه 2 مليار شخص..

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يستخدم أكثر من 2 مليار شخص تطبيق "واتس آب" WHATSAPP المملوك لشركة ميتا، مما يجعله هدفًا رئيسيًا للمتسللين والمحتالين.



قال خبراء الأمن السيبراني، إن المستخدم قد يتعرض لمخاطر الاختراق باستخدام الإعدادات الخاطئة، حيث يتم حث مستخدمي "واتس آب" WHATSAPP على إلقاء نظرة على إعداداتهم للتأكد من أنهم يقومون بالمراسلة بأمان.



أفاد توم ديفيدسون، خبير الأمن والمدير الأول في شركة Lookout الإلكترونية، أن ميزة "التحقّق بخطوتين" من أهم إعدادت الأمان.

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اضاف لصحيفة ذا صن: "هذا هو خط الدفاع الأول ضد شخص ما يحاول الوصول إلى رسائلك، وعند تمكين هذا الإعداد، يُطلب من المستخدمين إدخال رقم تعريف شخصي قبل أن يتم ربط الرقم بـ"واتس آب".تابع: "يوفر حماية إضافية في حالة تمكن شخص ما من الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، قد يكون استخدام التحقق من خطوتين أمرًا حيويًا عندما يتعلق الأمر بمنع المتسللين من الوصول إلى حساباتك".وأكمل: "يجب على المستخدم التحقق من إعدادات الخصوصية وتحديثها بانتظام، تخلص من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك كل بضعة أشهر".وواصل حديثه: "التخلص من أي شيء لم تستخدمه منذ فترة أو لم تتعرف عليه، وتحديث هاتفك وتطبيقاتك بأحدث تصحيحات البرامج، غالبًا ما تتضمن هذه التحديثات إصلاحات أمنية مهمة تقضي على الأخطاء التي يستخدمها المتسللون لمهاجمة جهازك، ويجب أيضًا أن تكون حذرًا بشكل عام من أي شخص يطلب معلومات شخصية "مثل تفاصيل بطاقة الائتمان أو رموز تسجيل الدخول"، حتى لو بدا أن النص قادم من صديق.