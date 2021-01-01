زيادة جديدة على أسعار إيولوس A30 موديل 2022 في مصر



إيولوس A30 إيولوس A30

باعتبارها وكيلا لسيارات دونج فينج الصينية في مصر، أعلنت شركة مصر حلوان أوتوموتيف عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها الجديدة إيولوس A30 من فئة سيدان، وهي سيارة تتميز بتصميم أنيق وأداء عالي، حيث تم الإعلان عن أسعار هذا الموديل كالتالي بعد الزيادة:



- فئة واحدة فقط من 475 إلى 532 ألف جنيه (زيادة 57 ألف جنيه).



وتحمل السيارة محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 150 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، كما يبلغ استهلاك هذا المحرك للوقود 6.4 لتر فقط لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.

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وتشمل أهم التجهيزات التي تحملها هذه السيارة التالي:- 4 وسائد هوائية- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- نظام مساعد لثبات السيارة.- نظام مساعد لصعود المرتفعات.- سبويلر خلفي.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- تكييف هواء.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 12 سماعات.- نظام كاميرات 360 درجة حول السيارة.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- مفتاح ذكي.- فتحة سقف.- فرش داخلي من الجلد.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين.