زيادة جديدة على أسعار إيولوس A30 موديل 2022 في مصر

باعتبارها وكيلا لسيارات دونج فينج الصينية في مصر، أعلنت شركة مصر حلوان أوتوموتيف عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها الجديدة إيولوس A30 من فئة سيدان، وهي سيارة تتميز بتصميم أنيق وأداء عالي، حيث تم الإعلان عن أسعار هذا الموديل كالتالي بعد الزيادة:
- فئة واحدة فقط من 475 إلى 532 ألف جنيه (زيادة 57 ألف جنيه).
وتحمل السيارة محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 150 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، كما يبلغ استهلاك هذا المحرك للوقود 6.4 لتر فقط لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.
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