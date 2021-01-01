بالفيديو: تجربة قيادة لموديل 2022 من هوندا جاز كروس ستار



هوندا جاز كروس ستار هوندا جاز كروس ستار

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Auto Social الإنجليزية على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة هوندا جاز كروس ستار، وهي سيارة حديثة من فئة كروس أوفر يتم تقديمها في أوروبا والصين وأسواق أخرى للسيارات.



جدير بالذكر أن سيارة هوندا جاز يتم إطلاقها بعدة أسماء مختلفة منها هوندا فيت وأيضا هوندا لايف، وينتمي الموديل الحالي للجيل الرابع للسيارة، والذي بدأ تصنيعه في فبراير 2020 باليابان والصين وتايوان.



جدير بالذكر أن هذه القناة الإنجليزية على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من هوندا جاز كروس ستار وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: