بالفيديو: تجربة قيادة لموديل 2022 من هوندا جاز كروس ستار

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Auto Social الإنجليزية على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة هوندا جاز كروس ستار، وهي سيارة حديثة من فئة كروس أوفر يتم تقديمها في أوروبا والصين وأسواق أخرى للسيارات.
جدير بالذكر أن سيارة هوندا جاز يتم إطلاقها بعدة أسماء مختلفة منها هوندا فيت وأيضا هوندا لايف، وينتمي الموديل الحالي للجيل الرابع للسيارة، والذي بدأ تصنيعه في فبراير 2020 باليابان والصين وتايوان.
جدير بالذكر أن هذه القناة الإنجليزية على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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