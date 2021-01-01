لقطات تجسسية لـ "هيونداي سانتا في" بخطوط مستوحاة من "لاند روفر"



هيونداي سانتا هيونداي سانتا

في عام 2018 كشفت "هيونداي Hyundai" عن الجيل الرابع من سيارتها الـ SUV "سانتا في Santa Fe"، وبعد عامين تم الكشف عن فيس ليفت جديد للسيارة، ولكن هذا المدى الزمني القصير لم يمنع الصانعة الكورية من تدليل عشاق سيارتها بتحديثات أوسع من أجل الجيل القادم، حيث تم التقاط صور تجسسية مؤخرًا لنسخة من السيارة أثناء اختبارها على الطرق العامة بألمانيا، والتي بدت خطوطها مستوحاة إلى حد ما من "لاند روفر"!



رغم الأغطية المموهة التي أخفت غالبية معالم السيارة، إلا أنه يمكن تمييز شكلها الصندوقي وحجمها الأكبر مقارنة بالنسخة الحالية، وفي الواجهة تبدو الإضاءة الأمامية في موضع أعلى، وهو ما يرجح استبعاد تصميم catfish وكذلك المصابيح الأمامية شكل حرف T الموجودة في تصميم "سانتا في" الحالي.. ويظهر سقف النسخة الاختبارية أكثر تسطحًا مع زوايا أكثر حدة خاصة عند الدعامة A (وهي ما جعلتها شبيهة بتصميم طرازات لاند روفر)، وكذلك الزجاج الخلفي العمودي المسطح، ولكن فيما عدا ذلك لا تظهر الصور تفاصيل المصابيح الخلفية.



بخصوص المقصورة الداخلية، فقد تم التقاط صور لها في مرة سابقة أظهرت فرش المقاعد من الجلد مع أجزاء من القماش، أما الألواح الداخلية للأبواب فبدت شبيهة أكثر بتلك الموجودة في "كيا سورينتو"، وهذا يفسر ما جاء في تقرير "Autocar" بشأن استبعاد المنصة N3 Y6 مقابل الاعتماد على N3 وهي المستخدمة في "سورينتو".

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ولا تتوفر أي معلومات بخصوص منظومة القوة، ولكن وجود فتحات عادم في النسخة الاختبارية يستبعد احتمال أن تعمل السيارة بالكهرباء، وبالنسبة للنسخة الحالية فهي تتوفر باختيارات محرك احتراق داخلي وهجين.. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجيل الجديد خلال العام القادم قبل انطلاقه في الأسواق في 2024، أي بعد حوالي 6 سنوات من الجيل الحالي.