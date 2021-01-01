تكشف نيسان رسمياً عن مواصفات Z GT4 بقوة 450 حصان!

في نهاية شهر سبتمبر كشفت العلامة اليابانية نيسان عن سيارة Z GT4 الرياضية بالتعاون مع قسم نيسمو للسباقات، وتم بناء السيارة خصيصاً لعرضها في معرض SEMA والتي ظهرت الآن رسمياً مع العديد من التعديلات الحصرية والتعزيزات الرياضية.
حيث حصلت نيسان Z GT4 على العديد من التعديلات المخصصة لحلبات السباقات والأداء العالي مع إزالة كافة التجهيزات الترفيهية لتخفيف وزن السيارة قدر المستطاع مع دعم مقصورة القيادة بإضافة قفص حديدي وفقاً لمعايير الامن والسلامة العالمية، مع عجلة قيادة رياضية و شاشة رياضية، مع مقعد رياضي للسائق للحصول على أفضل ثبات أثناء المناورات.
ظهرت السيارة بتصميم خارجي يدمج بين اللون الأحمر والأسود مع تصميم مميز على جانبي السيارة، وحصلت أيضاً عل العديد من اللمسات الرياضية والتعديلات لزيادة معدلات تدفق الهواء والديناميكية الهوائية، مع المصد الأمامي والجناح الخلفي الكبير مع مشتت الهواء الخلفي، بالإضافة إلى العجلات الرياضية المقدمة بقياس 18 إنش.
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