تكشف نيسان رسمياً عن مواصفات Z GT4 بقوة 450 حصان!



Z GT4 Z GT4

في نهاية شهر سبتمبر كشفت العلامة اليابانية نيسان عن سيارة Z GT4 الرياضية بالتعاون مع قسم نيسمو للسباقات، وتم بناء السيارة خصيصاً لعرضها في معرض SEMA والتي ظهرت الآن رسمياً مع العديد من التعديلات الحصرية والتعزيزات الرياضية.



حيث حصلت نيسان Z GT4 على العديد من التعديلات المخصصة لحلبات السباقات والأداء العالي مع إزالة كافة التجهيزات الترفيهية لتخفيف وزن السيارة قدر المستطاع مع دعم مقصورة القيادة بإضافة قفص حديدي وفقاً لمعايير الامن والسلامة العالمية، مع عجلة قيادة رياضية و شاشة رياضية، مع مقعد رياضي للسائق للحصول على أفضل ثبات أثناء المناورات.



ظهرت السيارة بتصميم خارجي يدمج بين اللون الأحمر والأسود مع تصميم مميز على جانبي السيارة، وحصلت أيضاً عل العديد من اللمسات الرياضية والتعديلات لزيادة معدلات تدفق الهواء والديناميكية الهوائية، مع المصد الأمامي والجناح الخلفي الكبير مع مشتت الهواء الخلفي، بالإضافة إلى العجلات الرياضية المقدمة بقياس 18 إنش.

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منظومة الأداء في نيسان Z GT4بالإضافة إلى التجهيزات الخارجية والداخلية حصلت نسخة Z GT4 على تعزيزات بمنظومة الأداء مع نظام تعليق رياضي، نظام تبريد رياضي، تخفيف وزن السيارة لتصل إلى 1.410 كجم، وقدمت السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر توين تربو يولد قوة 450 حصان مع 600 نيوتن متر من عزم الدوران.تعد نيسان Z GT4 هي سيارة مخصصة للسباقات وغير مصرح استخدامها على الطرقات العامة، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 229 ألف دولار (860 ألف ريال).