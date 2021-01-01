أسعار "إم جي" في مصر تصل لـ 750 ألف جنيه بعد ارتفاع الدولار



إم جي إم جي

في الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي، بدأت أزمة الدولار في الاشتعال وأعقبتها الزيادة الأولى لسيارات "إم جي MG" في السوق المصري، ومن ثم توالت الزيادات حتى وصلت للزيادة التاسعة وذلك خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، لتعلن شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي للعلامة الإنجليزية، عن زيادة جديدة مع بداية شهر نوفمبر الجاري تراوحت بين 24,990 جنيه إلى 54,990 جنيه لتكون بذلك الزيادة العاشرة منذ ارتفاع سعر الدولار!



يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرارات البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي، برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة خلال العام الجاري، والذي بدوره أدى إلى رفع سعر صرف الدولار والذي تخطى 24 جنيه (اليوم).



إم جي 5

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شهد موديل 2022 من السيدان "إم جي 5" زيادة قدرها 29,990 جنيه على الفئة الأولى، و34,990 جنيه على الفئة الثانية، بينما حصلت الفئة الثالثة على زيادة بقيمة 39,990 جنيه، لتصبح أسعارها الجديدة كالتالي..سعر الفئة الأولى 419,990 جنيهسعر الفئة الثانية 449,990 جنيهسعر الفئة الثالثة 474,990 جنيهتعتمد MG 5 في فئاتها الثلاثة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا، قادر على توليد قوة 120 حصان، وأقصى عزم للدوران 120 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT. كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كم.إم جي 6في شهر أكتوبر الماضي، حصل موديل 2022 من إم جي 6 على زيادة بقيمة 40 ألف جنيه وقبلها زيادة 20 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، ليعلن الوكيل عن زيادة جديدة مع بداية شهر نوفمبر الجاري تراوحت قيمتها بين 39990 جنيه إلى 54990 جنيه لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:سعر الفئة الأولى 559,990 جنيهسعر الفئة الثانية 589,990 جنيهسعر الفئة الثانية (فرش أحمر) 599,990 جنيهتعتمد إم جي 6 على محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 169 حصان، وأقصى عزم دوران 250 نيوتن/متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات، بحيث تتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.8 ثواني.. فيما يقدر متوسط استهلاك الوقود بنحو 5.8 لتر لكل 100 كم.إم جي ZSحصلت "إم جي ZS" موديل 2022 على زيادة بقيمة 24,990 جنيه على الفئة الأولى، و29,990 جنيه على الفئة الثانية، فيما حصلت الفئة الثالثة على زيادة بقيمة 34,990 جنيه لتصبح الأسعار كالتالي:سعر الفئة الأولى 489,990 جنيهسعر الفئة الثانية 509,990 جنيهسعر الفئة الثالثة 529,990 جنيهتأتي جميع فئات ZS بمحرك واحد سعته 1.5 لترًا تنطلق منه قوة حصانية قدرها 119 حصان وحد أقصى لعزم الدوران 150 نيوتن/متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 4 سرعات.إم جي HSفي بداية أكتوبر الماضي جاءت الزيادة الأخيرة على "إم جي HS" موديل 2022، بقيمة 60 ألف جنيه على جميع فئاتها الثلاثة وقبلها حصلت على زيادة بقيمة 20 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، بينما تأتي الزيادة الجديدة مع بداية الشهر الحالي بقيمة 39,990 جنيه على الفئة الأولى و44,990 جنيه على الفئة الثانية، فيما جاءت الزيادة على الفئة الثالثة بقيمة 49,990 جنيه حتى أصبحت الاسعار الجديدة كالتالي:سعر الفئة الأولى (فرش أسود) 729,990 جنيهسعر الفئة الثانية (فرش بني) 739,990 جنيهسعر الفئة الثالثة 749,990 جنيهتعتمد السيارة HS على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا يتصل بشاحن تيربو بحيث يمكنه توليد قوة 169 حصان وأقصى عزم دوران 250 نيوتن متر. وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي حيث تنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات TST، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.9 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/س.إم جي RX5خلال الشهور الثلاثة الماضية (يوليو وأغسطس وسبتمبر) حصل موديل 2022 من "إم جي RX5" على نفس الزيادة وقدرها 20 ألف جنيه، بينما ارتفعت قيمة الزيادة في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري لتصل إلى 39,990 جنيه على فئتيها لتصبح الأسعار كالتالي:سعر الفئة الأولى 649,990 جنيهسعر الفئة الثانية 679,990 جنيهتعتمد RX5 في جميع فئاتها على محرك تيربو سعته 1,5 لترًا قادر على توليد قوة 169 حصانًا وحد أقصى لعزم الدوران 250 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 7 سرعات، حيث تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/س.