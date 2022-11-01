سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

استهل سعر الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 في مصر، ثاني أيام الإجازة الأسبوعية لتداولات البورصة العالمية تعاملات الساعات الأولى، مسجلا نفس الأسعار النهائية يوم السبت



أسعار الذهب اليوم فى مصر

بلغت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1403 جنيهات، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1228 جنيها، ووصل سعر عيار الذهب 18 نحو 1052 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 14 بـ821 جنيها.



أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب يومي الجمعة والسبت، بإجمالي 200 جنيه في السوق المحلية مسجلة 9824 جنيها، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 (ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية)، في الدول العربية، وسجلت كالآتي:أسعار الذهب اليوم في السعوديةأسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 202.79 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 185.89 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 177.44 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 152.09 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 118.29 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 16.75 دينارأسعار الذهب عيار 22 نحو 15.35 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.65 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.56 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.77 دينار.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 198.47 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 181.93 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 173.66 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 148.85 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 115.77 درهم.