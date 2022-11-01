مسؤول بالفيدرالي : حان الوقت لخفض وتيرة رفع الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إن الوقت قد حان لكي يتحول المركزي الأميركي إلى تخفيض وتيرة زيادة أسعار الفائدة، حتى يتجنب تشديد السياسة النقدية بأكثر من اللازم.
وأضاف إيفانز، في مقابلة مع رويترز: "من الآن فصاعدا، لا أعتقد أن عمليات رفع الفائدة ستكون استباقية، أعتقد أن الفيدرالي يبحث عن المستوى الصحيح من تقييد السياسة النقدية".
وكان الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة، الأربعاء الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي بهذا القدر، والسادسة منذ مارس، فيما يعتبر أسرع وتيرة تشديد للسياسة النقدية منذ عقود.
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