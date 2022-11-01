مسؤول بالفيدرالي : حان الوقت لخفض وتيرة رفع الفائدة

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إن الوقت قد حان لكي يتحول المركزي الأميركي إلى تخفيض وتيرة زيادة أسعار الفائدة، حتى يتجنب تشديد السياسة النقدية بأكثر من اللازم.

وأضاف إيفانز، في مقابلة مع رويترز: "من الآن فصاعدا، لا أعتقد أن عمليات رفع الفائدة ستكون استباقية، أعتقد أن الفيدرالي يبحث عن المستوى الصحيح من تقييد السياسة النقدية".

وكان الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة، الأربعاء الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي بهذا القدر، والسادسة منذ مارس، فيما يعتبر أسرع وتيرة تشديد للسياسة النقدية منذ عقود.

ويهدف المركزي الأميركي من هذا الرفع المتسارع للفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض من أجل إبطاء النمو الاقتصادي، لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما.

ويرى بعض خبراء الاقتصاد وصانعو السياسة النقدية أن على الفيدرالي أن يتراجع عن هذه الوتيرة الحادة في زيادة أسعار الفائدة، والتحول إلى زيادات أقل، حتى يتجنب وقوع الاقتصاد الأميركي في الركود.

وقال إيفانز إن الفيدرالي الأميركي سيكون بحاجة إلى رفع الفائدة إلى مستوى أعلى قليلا من نطاق 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة والذي توقعه سابقا مع باقي زملائه في البنك المركزي.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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