يطورون العلماء طلاء نوافذ شفاف يمكنه تبريد المباني دون استخدام أي طاقة

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية في جميع أنحاء العالم، يتزايد الطلب على تكييف الهواء في المباني.

لكن تكييف الهواء ليس رخيصًا ، حيث تشير التقديرات إلى أن تشغيل مكيف هواء بقوة 10 كيلو وات يكلف حوالي 38p / ساعة في المملكة المتحدة.

يعتقد علماء من جامعة كيونج هي في سيول أنهم قد يكون لديهم حل لهذه المشكلة ، في شكل طلاء نافذة شفاف.

ووفقًا للباحثين ، فإن الطلاء يخفض درجة الحرارة داخل المباني ، دون إنفاق طاقة واحدة.

قدرت الدراسات السابقة أن التبريد يمثل حوالي 15 في المائة من استهلاك الطاقة العالمي.

في النوافذ الزجاجية العادية ، يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء المرور ، مما يؤدي إلى تسخين الغرفة.

لمنع ذلك ، شرع الفريق في تطوير طلاء نافذة يمكنه حجب الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء للشمس.
كانوا يهدفون أيضًا إلى صنع طلاء يمكن أن يشع حرارة من سطح النافذة بطول موجة يمر عبر الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي.

وأوضح الفريق بقيادة إيونغكيو لي في بيان: "مع ذلك ، من الصعب تصميم مواد يمكنها تلبية هذه المعايير في وقت واحد ويمكنها أيضًا نقل الضوء المرئي ، مما يعني أنها لا تتداخل مع الرؤية".



يتكون المبرد الإشعاعي الشفاف للفريق من طبقات رقيقة متناوبة من ثاني أكسيد السيليكون أو نيتريد السيليكون أو أكسيد الألومنيوم أو ثاني أكسيد التيتانيوم على قاعدة زجاجية ، تعلوها طبقة من بوليديميثيل سيلوكسان.



باستخدام التعلم الآلي ، تمكن الباحثون من تحسين نوع الطبقات وترتيبها وتركيبها.



وأوضحوا: "أنتج هذا تصميمًا للطلاء يتفوق ، عند تصنيعه ، على أداء TRCs المصمم تقليديًا بالإضافة إلى واحدة من أفضل الطرق لتقليل الحرارة التجارية في السوق".

يتوقع الباحثون أنه في المدن الحارة والجافة ، يمكن أن تقلل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من استهلاك طاقة التبريد بنسبة هائلة تصل إلى 31 في المائة ، مقارنة بالنوافذ التقليدية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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