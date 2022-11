كشف مؤلف السيرة الذاتية لـ تشارلز: «الملك يسافر مع دبدوب طفولته في كل مكان»

الملك تشارلز الملك تشارلز

كشف الكاتب كريستوفر أندرسن، مؤلف كتاب The King: The Life of Charles III، إن الملك تشارلز لديه ارتباط عاطفي بدمية طفولته التي ما زالت ترافقه في كل مكان.



ويقول الكاتب في تصريحات لموقع Entertainment Tonight، إن الملك البالغ من العمر 73 عاما، كان يعشق دميته لدرجة أنه لم يسمح إلا لشخص واحد بإجراء إصلاحات أساسية عليها، مربية طفولته، مابل أندرسون.



وأضاف المؤلف أن تشارلز، عندما كان أميرًا صغيرًا وكذلك في مرحلة البلوغ، ظل يعامل الدبدوب «مثل طفله».

قد يعجبك أيضا...

في السيرة الذاتية الجديدة، ادعى المؤلف الأمريكي الأكثر مبيعًا أن مساعد تشارلز، والذي يدعى مايكل فوسيت، كان مكلفا برعاية الدب ومعرفة مكانه في جميع الأوقات.ويضيف: «إذا احتاجت الدمية العتيقة إلى بعض الإصلاحات، فلا يُسمح إلا لمابل أندرسون، مربية طفولة الملك، لتولي أمر إصلاحها».ويتابع المؤلف كريستوفر أندرسن: «حتى في الأربعينيات من عمره، كان يشعر في كل مرة تحتاج فيها هذا الدمية إلى الإصلاح، كما لو كان ابنه يخضع لعملية جراحية كبيرة»، مؤكدا أن «دمية الدب ذهبت في كل مكان مع تشارلز».يذكر أن السيدة أندرسون، التي هي الآن في التسعينيات من عمرها، انضمت إلى الأسرة الملكية عندما كان تشارلز بحاجة إلى ممرضة مساعدة وأصبحت واحدة من أكثر الخدم الموثوق بهم في The Firm وكذلك صديقة للملكة الراحلة.