الاستحمام يوميا ينعكس سلبا على صحة الشخص

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معظم الأشخاص يصرون على الاستحمام يوميا، وذلك من أجل الاعتناء بصحة الجسد والحفاظ على نظافته.



ويشار إلى أن نحو 55 % من البريطانيين يصرون على الاستحمام مرة واحدة على الأقل يوميا، وفقا لصحيفة «الصن» البريطانية.



الخبراء يحسمون الأمر

قالت البروفيسور سالي بلومفيلد بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إنه ليس من المحبذ الاستحمام كثيرا، حيث أن ذلك قد ينعكس سلبا على صحتنا، مؤكدة أن الاستحمام اليومي ليس مهما حقا كما يعتقد البعض.

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وتابعت بلومفيلد، أن الإكثار من الاستحمام يمكن أن يجرد الجسم من الميكروبيوم الذاتي التنظيم- الكائنات الحية الدقيقة- التي تعيش في أجسامنا وتساعد في التحكم في مستويات الزيوت على الجلد مما يحافظ على صحته.من جانب أخر، أكد أطباء الأمراض الجلدية أن هناك عدد معين من الاستحمام يجب على كل شخص الالتزام به في الأسبوع، مشيرين إلى أن التوصية تختلف من شخص لآخر.وفى هذا السياق أكد البروفيسور روبرت شميرلينغ بكلية الطب بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة، أن التحمّم المنتظم يمكن أن يجعلنا أكثر عرضة للبكتيريا الضارة موضحا أن الاستحمام بكثرة يمكن أن يؤدي أيضا إلى جفاف الجلد، مما قد يؤدي إلى دخول البكتيريا إليه، ويمكن أن يسبب التهابات وردود فعل تحسسية.