فيديو .. داعية إسلامي : بعض الناس بتتصرف كأنها مبعوث العناية الإلهية



الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ رمضان عبدالمعز



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن المؤمنين الملتزمين بشعب الإيمان الأخلاقية، لهم ما يشاءون عند ربهم، لافتا إلى أن من صفات المؤمن وشعب الإيمان جبر الخواطر.



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "المؤمن ميزعلش حد، مفيش حاجة اسمها اشتم الناس واجرحهم، وابقى سليط اللسان واقول أصلى انا صريح.



واستكمل: "الناس جرى لها ايه، تقعد تحاسب وتشتم، بأمارة ايه ده ربنا قال لسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، انت لست عليهم بمسيطر، مش هتحاسبهم، ربنا بس هو اللى بيحاسب، ده فيه ناس بتتعامل انها مبعوث العناية الإلهية، ده ربنا قال لسيدنا محمد فذكر، فقط، وإن عليك إلا البلاغ، عشان كده سيدنا محمد عاش فى الدنيا جابرا للخواطر، يقولوا له ادعُ عليهم، يرد عليهم ويقول لهم لم ابعث لعانا"، مستشهدا بقول الله تعالى: ( فذكر إنما أنت مذكر ( 21 ) لست عليهم بمسيطر ( 22 ) إلا من تولى وكفر ( 23 ) فيعذبه الله العذاب الأكبر ( 24 ) إن إلينا إيابهم ( 25 ) ثم إن علينا حسابهم ( 26 ).