حقوق عين شمس .. خطوات الدخول على منصة التعلم الإلكتروني



حقوق عين شمس حقوق عين شمس



يتساءل عدد كبير من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن خطوات الدخول على منصة التعلم الإلكتروني بحقوق عين شمس للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك مشاهدة المحتوى العلمي الخاص بهم.



وحرص “صدى البلد” على نشر خطوات الدخول على منصة التعلم الإلكتروني بكلية الحقوق جامعة عين شمس خلال السطور التالية:



أولاً: قم بفتح متصفح إنترنت وأكتب في خانة البحث (كلية الحقوق جامعة عين شمس)، ثم أضغط على:

https://asu2learn.asu.edu.eg/law/

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ثانياً: تسجيل الدخول (Log in):- اسم المستخدم (القومي الرقم @ std.law.asu.edu.eg)- كلمة السر: Law1234يرجى التأكد عند كتابة (اسم المستخدم) أن لغة الموقع هي اللغة اإلنجليزية.يرجى التأكد عند كتابة (كلمة السر) أن أول حرف في كلمة Law كبير"L ".وفي حالة الدخول لأول مرة فقط، سوف يُطلب منك تغيير كلمة المرور.وهنا نكتب في المربع الأول كلمة السر الموحدة Law1234 وفي المربع الثاني نكتب كلمة السر الجديدة، وفي المربع الثالث نكتب كلمة السر الجديدة مرة أخري، ثم نضغط على حفظ التغييرات أو save changes1-بعد تسجيل الدخول تظهر شاشة نقوم بالضغط على "الضبط".2-اختر الشعبة الخاصة بك، وكذلك الفرقة، ثم الفصل الدرا سي.3-اخيراً قُم بالضغط على المادة التي تريد مشاهدة المحتوى العلمي الخاص بها.وفي حالة وجود مشكلة يرجى التواصل من خلال البريد الألكتروني eg.edu.asu.law@infomoodleأو التوجه إلى مقر وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية (مبني ب – الدور الثالث)وأوضحت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الاداب بجامعة عين شمس، إنه تم تفعيل الدفع الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا على منصة UMS للأقسام التالية:(اللغة الإنجليزية - المكتبات والمعلومات - الفلسفة - الجغرافيا) وجاري العمل على تفعيل باقي الأقسام.