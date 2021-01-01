علي جمعة يجيب .. هل يجوز تغيير أسماء سور القرآن الكريم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيدنا جبريل كان يعرض القرآن على النبي فى رمضان كل عام، منوها أن النبي الذي رتب سور القرآن الكريم.
وأضاف جمعة خلال فيديو له ، عن الذي حدد أسماء سور القرآن الكريم، موضحا أن النبي هو الذي حدد أغلب سور القرآن الكريم وهناك اجتهاد فى تسمية السور، كما أن هناك عدة تسمية من النبي للسور.
وأكد أن جمهور علماء الأمة الإسلامية اتفقوا على أن بعض أسماء سور القرآن اجتهادية وبعضًا منها توقيفي، مشيرًا إلى أن هناك بعض السور من القرآن، قد حدد النبي النبي أسماءها بنفسه ولذلك قال العلماء إنها توقيفية أي أوقف الله عليها رسوله فهذه الأسماء كالوحي من عند الله، وسورًا أخرى اجتهادية.
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