القصة الكاملة لحبس موظف بتهمة التربح



حبس موظف بتهمة التربح حبس موظف بتهمة التربح



قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ي.س.م" بالسجن خمس سنوات وإلزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه، وتغريمه نفس قيمة المبلغ، وعزله من الوظيفة لمدة سنة عقب نهاية تنفيذ العقوبة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في اختلاس مال عام.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية والمستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد محمود دعبس، والمستشار جمال عبد الناصر سالم، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إبراهيم.



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وبدأت القضية رقم 17448 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بييع قطعة أرض مملوكة للشركة محل عمله دون توريد أموالها للشركة.وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قيام المتهم "ي.س.م" رئيس مجلس إدارة شركة للمشروعات الهندسية، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار، قام باختلاس مبلغ 12 مليون جنيه وذلك من خلال بيع قطعة أرض ملك الشركة بمنطقة أبورواش بعقد بيع، واستلم قيمة الأرض من المشتري، وعدم تحصيل قيمة بيع قطعة الأرض من أصول الشركة الي خزينة الشركة أو ايداعه في الحسابات البنكية، وأختلس المبلغ لنفسه.تحرر محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.