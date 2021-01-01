أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي .. التعليم تصدر قرارا مهمًا

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أعلن مكتب تنمية منهج العلوم بوزارة التربية والتعليم توزيع درجات اعمال السنة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في المواد العلمية.



وأوضح مكتب تنمية منهج العلوم بوزارة التربية والتعليم ، أن اختبار نهاية الفصل الدراسي عليه 80% من اجمالي الدرجة في كل مادة من المواد العلمية ، بينما هناك 5% على المواظبة ، و 5 % على السلوك ، و 10% على الاختبارات الشهرية



وقال مكتب تنمية منهج العلوم بوزارة التربية والتعليم ، أن اجمالي الدرجة في المواد العلمية للصف الاول الثانوي 20 درجة ، منها 16 درجة على اختبار نهاية الفصل الدراسي ، و درجة على المواظبة ، و درجة على السلوك ، و درجتين على الاختبارات الشهرية

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خطاب رسميأما فيما يخص الصف الثاني الثانوي ، فقد أوضح مكتب تنمية منهج العلوم بوزارة التربية والتعليم ، أن أن اختبار نهاية الفصل الدراسي عليه 80% من اجمالي الدرجة في كل مادة من المواد العلمية ، بينما هناك 5% على المواظبة ، و 5 % على السلوك ، و 10% على الاختبارات الشهريةوقال مكتب تنمية منهج العلوم بوزارة التربية والتعليم ، أن اجمالي الدرجة في المواد العلمية للصف الاول الثانوي 30 درجة ، منها 24 درجة على اختبار نهاية الفصل الدراسي ، و درجة و نصف على المواظبة ، و درجة ونصف على السلوك ، و 3 درجات على الاختبارات الشهريةوكان قد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي 2022/2023.و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بواقع 20 درجة تتمثل في 5 درجات سلوك، و5 درجات مواظبة على الحضور، و10 درجات على الاختبار الشهري