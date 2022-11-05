وظهور صفقة جديدة .. سامسون يعود لتدريبات الزمالك



البنيني سامسون أكينولا البنيني سامسون أكينولا



خاض لاعبو الزمالك، تدريباتهم الجماعية مساء اليوم السبت تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني، وذلك بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ببطولة كأس مصر.



وشهد المران، جلسة خاصة بين فيريرا واللاعبين، للاطمئنان عليهم عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي الأخيرة في الدوري.



ومنح فيريرا اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة بالبرنامج التدريبي، مطالبا الجميع بتنفيذ التعليمات المطلوبة، وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة.

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كما شهد المران، مشاركة يوسف حسن للمرة الأولى بمران الفريق الأول، بالإضافة لتواجد عبد الرحمن علي مدافع فريق 2003، حاتم سكر، حسام أشرف، محمد حسام بيسو ومحمد طارق.وتعافى البنيني سامسون أكينولا، من إصابته العضلية، حيث خضع خلال الفترة الأخيرة لبرنامج تأهيلي، لينتهي منه ويشارك في المران بشكل طبيعي.وتواجد أحمد فتوح ومحمود شيكابالا من أجل متابعة حالتهم الطبية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، حيث تعرض فتوح لإصابة قوية في وجه القدم، بينما يعاني شيكابالا من كدمة قوية في الكتف.