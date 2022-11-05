وظهور صفقة جديدة .. سامسون يعود لتدريبات الزمالك

خاض لاعبو الزمالك، تدريباتهم الجماعية مساء اليوم السبت تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني، وذلك بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ببطولة كأس مصر.
وشهد المران، جلسة خاصة بين فيريرا واللاعبين، للاطمئنان عليهم عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي الأخيرة في الدوري.
ومنح فيريرا اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة بالبرنامج التدريبي، مطالبا الجميع بتنفيذ التعليمات المطلوبة، وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة.
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