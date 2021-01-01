باتباع هذه النصائح ..تخلص من الحساسية الموسمية



الحساسية الموسمية الحساسية الموسمية

مع تغير الطقس، من الشائع تجربة أعراض الحساسية مثل السعال والعطس وسيلان الأنف، وقد يكون من الصعب التعايش مع هذه الأعراض، لذا هناك بعض النصائح التي تساعدك في تقليل أعراض الحساسية الموسمية، بحسب موقع "Health".



ما هو سبب الحساسية الموسمية؟

إن الحساسية التي تحدث في موسم معين تُعرف أكثر باسم حمى القش يحدث ذلك عندما يبالغ جهازك المناعي في رد فعله تجاه مسببات الحساسية الخارجية مثل حبوب اللقاح التي تعد واحدة من أكثر مسببات الحساسية شيوعًا من النباتات.



قد تكون الحساسية الموسمية أقل شيوعًا خلال فصل الشتاء. ولكن من الممكن تجربة ردود الفعل التحسسية طوال العام لأن النباتات المختلفة تنبعث منها حبوب اللقاح في أوقات مختلفة من العام اعتمادًا على مسببات الحساسية لديك.



أيضًا ، اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تعاني من حمى القش في أكثر من موسم واحد، وقد تتفاعل أيضًا مع مسببات الحساسية الداخلية مثل وبر الحيوانات الأليفة والعفن والأتربة.

الأعراض الشائعة للحساسية

تتراوح أعراض الحساسية الموسمية من خفيفة إلى شديدة ، بما في ذلك العطس ، وسيلان أو انسداد الأنف أو الحكة في العيون، وحكة في الجيوب الأنفية ، وقناة الأذن ، واحتقان الأذن ، والصداع ، والأزيز ، وضيق التنفس.

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يعاني الكثير من المصابين بحمى القش من الربو أيضًا إذا كنت تعاني من حمى القش والربو ، فقد تؤدي الحساسية الموسمية إلى نوبة ربو كل موسم.تحدث حمى القش أو الحساسية الموسمية عندما يتعرف جهازك المناعي على مادة محمولة جواً تكون عادة غير ضارة على أنها خطيرة إنه يستجيب لتلك المادة أو يسبب الحساسية لنظام الإطلاق والمواد الكيميائية الأخرى في الدم، وتنتج هذه المواد الكيميائية أعراض الحساسية تختلف المسببات الشائعة لحمى القش من موسم لآخر.طرق التعامل مع أعراض الحساسية الشائعةغالبًا ما تكون إزالة الحساسية في الأماكن المغلقة أسهل من إزالة الملوثات الخارجية هناك بعض النصائح المنزلية للتخلص من مسببات الحساسية الشائعة.* تخلص من السجاد والمفروشات وأزل الألعاب المحشوة من غرفة طفلك.* اغسل الفراش في الماء الساخن مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وقم بتغطية الفراش والوسائد بأغطية مقاومة للحساسية.* إصلاح تسربات المياه والأضرار التي تدعم ازدهار البكتيريا والآفات.* تنظيف الأسطح مثل المرطبات والثلاجات وأجهزة التكييف.* استخدم مزيل الرطوبة من الهواء لتقليل الملوثات الزائدة.خطوات لتجنب الحساسية الموسمية أو حمى القش* استخدم مكيفات الهواء المزودة بمرشحات بدلاً من مراوح السقف.* تحقق من النشرة الجوية لمعرفة توقعات حبوب اللقاح في البلد التي تعيش بها ، وحاول البقاء في الداخل عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية (خاصةً عندما تكون حمى القش نشطة).* قلل من الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق، وأبق النوافذ مغلقة ، وفكر في ارتداء قناع عندما تكون بالخارج في يوم عاصف.* تجنب التدخين أيضًا لأنه قد يؤدي إلى تفاقم أعراض حمى القش.