تعرف على أعراض وأسباب وطرق علاج التهاب العضلات

التهاب العضلات هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى ضعف أو آلام في العضلات، هناك ثلاثة أنواع شائعة من التهاب العضلات، وتزداد هذه الحالة سوءًا مع مرور الوقت، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب وطرق العلاج وفقا لما نشره موقع " ndtv".
ما هي أعراض التهاب العضلات؟
ضعف العضلات هو العرض الرئيسي لالتهاب العضلات، بينما قد يعاني بعض المرضى من آلام في العضلات ، قد لا يعاني البعض الآخر، تشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة آلام العضلات والتعب المستمر وصعوبة الجلوس وعدم الراحة في البلع والاكتئاب.
قد يكون من الصعب أيضًا إكمال المهام اليومية مثل صعود السلالم وتمشيط الشعر ورفع الأشياء والمزيد.
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