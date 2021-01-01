كيف تجدد ديكور غرفة النوم.. مش هيكلفك كتير



تجدد ديكور غرفة النوم تجدد ديكور غرفة النوم

يرغب البعض في تجديد غرف نومهم بين الحين والأخر، لكن ليس لديهم الوقت الكافى لتحقيق ذلك، لهذا يظلون يحلمون بتجديد الغرفة يوماً ما، ولكن يمكن تحقيق هذا من خلال إضافة بعض اللمسات البسيطة التي تساعد على تجديد الغرفة وبأقل التكاليف والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "insider".



أفكار بسيطة لتجديد ديكور غرفة النوم

إضافة طاولة جانبية مع أدراج ووحدات تخزين

ينصح بإضافة طاولة جانبية مع أدراج تساعد في حفظ الأشياء المسببة للفوضى داخل الغرفة، مما يساعد على الشعور بالهدوء وتحقيق النظام والترتيب داخل غرفة النوم.



إضافة سجادة

ويمكن إضافة سجادة أنيقة تتوافق مع ألوان طلاء الغرفة وقطع الأثاث مما يساعد على تغيير مظهر غرفة النوم للأفضل.

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قطعة فنية جميلةيمكن استبدال جهاز التلفزيون الموجود على الحائط بقطعة فنية تساعد على الشعور بالهدوء وإضافة لمسة فنية داخل الغرفة خاصة أن الشخص ليس بحاجة لمشاهدة التليفزيون قبل النوم.إضافة بعض النباتاتويفضل استغلال الزوايا الفارغة بغرفة النوم بإضافة بعض النباتات الملونة التي تضيف لمسة جمالية وطبيعية وتساعد على الشعور بالاسترخاء عند التواجد داخل غرفة النوم.استبدال الوسائد التقليدية بأخرى مزخرفةوينصح أيضًا باستبدال الوسائد التقليدية المتواجدة على الأريكة أو السرير بأخرى مزخرفة، مما يساعد على إضافة لمسة جمالية داخل الغرفة.