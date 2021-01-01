كيف تجدد ديكور غرفة النوم.. مش هيكلفك كتير

يرغب البعض في تجديد غرف نومهم بين الحين والأخر، لكن ليس لديهم الوقت الكافى لتحقيق ذلك، لهذا يظلون يحلمون بتجديد الغرفة يوماً ما، ولكن يمكن تحقيق هذا من خلال إضافة بعض اللمسات البسيطة التي تساعد على تجديد الغرفة وبأقل التكاليف والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "insider".
أفكار بسيطة لتجديد ديكور غرفة النوم
إضافة طاولة جانبية مع أدراج ووحدات تخزين
ينصح بإضافة طاولة جانبية مع أدراج تساعد في حفظ الأشياء المسببة للفوضى داخل الغرفة، مما يساعد على الشعور بالهدوء وتحقيق النظام والترتيب داخل غرفة النوم.
إضافة سجادة
ويمكن إضافة سجادة أنيقة تتوافق مع ألوان طلاء الغرفة وقطع الأثاث مما يساعد على تغيير مظهر غرفة النوم للأفضل.
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