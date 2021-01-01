نصائح ذهبية للحفاظ على جمالك بعد الزواج



نصائح ذهبية للحفاظ على جمالك نصائح ذهبية للحفاظ على جمالك



الكثير من السيدات بعد الزواج تزداد عليهن المسؤوليات وتتفاقم عليهن الأعباء مثل تربيه الأولاد وأمور المنزل إضافة إلى عملها، وسط كل هذه المهام الصعبة هناك بعض السيدات لا يستطعن الحفاظ على جمالهم، ويتركن انفسهن دون اهتمام ، فتكون النتيجة غير مرضية سواء بالنسبة لها أو بالنسبة لزوجها ،لذلك نقدم لكي بعض النصائح الذهبية لتحافظي علي جمالك وجاذبيتك بعد الزواج .



? الحفاظ على معدل زيادة وانخفاض الوزن من وقت لآخر من أجل الحفاظ على رشاقتك والانتظام فى تناول الوجبات الغذائية الصحية .



? تمتلك المرأة المزيد من أوقات الفراغ قبل الزواج مما يتيح لها إمكانية أكبر، في الاهتمام والعناية ببشرتها، لكن بعد الزواج لا يتوفر أمامها فترة كافية للعناية ببشرتها، لكن لا مانع من أن تقوم بدهان الأقنعة قبل القيام بتأدية مهامها المنزلية.

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? اختاري بعناية بما يتناسب مع قوامك، وحاولي أن ترتدي ملابسك بما يتناسب معك على مدار اليوم، فهناك ملابس تناسب فترة النهار، وأخرى لتأدية متطلبات منزلك، واحرصي دائما على أن تكون إطلالتك جميلة وجذابة .? أزيلي المكياج قبل النوم بالمزيل المخصص لذلك وليس بالماء والصابون، لأن ترك المكياج على بشرتك أثناء النوم يؤذيها بشدة ويحرمها من التنفس ويعجل بظهور التجاعيد وقد يتطور الأمر لظهور البثور والحبوب.? ربما تتعرض أظافرك للتكسر بسبب الأعمال المنزلية وسيكون دهانها بزيت الزيتون يوميًا قبل الخلود إلى النوم علاجًا فعالًا لذلك.? ممارسة بعض التمارين التى تساعد على الاسترخاء مثل تمارين اليوجا لكي تتخلصي من القلق والتوتر ولكي تحصلي على قدر كبير من الهدوء النفسي.? لا تهملى العناية بجسمك من خلال المقشرات الطبيعية للبشرة والترطيب، لأن ذلك يتسبب في اسمرار بعض المناطق بمرور الوقت كالركبتين والكوعين والمناطق الحساسة.? عمل الماسكات المرطبة للشعر دائمًا وعمل حمام الكريم وحمام الزيت على الأقل مرة أسبوعيا، كما ينصح بتجنب استخدام أدوات التجفيف من مكواة وسيشوار وأيضًا الصبغات.? احرصي على شرب المياه بكمية كافية واتباع نمط غذاء صحي يرتكز على الخضار والفواكه بشكل أساسي، وتجنبي السهر لوقت متأخر ليلاً حتى لا تتشكل الهالات السوداء تحت عينيك.? احرصي باستمرار على تنعيم قدميك من خلال وضعها في ماء وملح خشن، واتركيها لمدة 30 دقيقة، ومن ثم قومي بإزالة الجلد الميت برفق بواسطة الحجر الخفاف والسنفرة، بعد ذلك قومي بغسلهم جيدا، ومن ثم نقوم بترطيبها بالكريم.? أهتمي بملابسك في المنزل ، و رائحتك لا تكون رائحه الطهي .. استخدمي شاور جيل و لوشن مرطب بعد الاستحمام لجسمك .