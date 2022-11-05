مرتضى منصور يهدد بوقف النشاط الرياضي في الزمالك

هدد مرتضى منصور رئيس النادي، بتجميد النشاط الرياضي في نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية أزمة مع اتحادات الطائرة والسلة في مصر.
جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها على قناة نادي الزمالك الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس.
وكان الإتحاد المصري لكرة السلة قد طالب الزمالك بسداد رسوم تسجيل اللاعب "تو هولواي" بالدولار، وأيضاً طلب اتحاد الطائرة، تسجيل اللاعب "أندريس ?يينا" لاعب الطائرة بالدولار.. هذا الأمر تحدث عنه مرتضى منصور بأنه أمر صعب بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك لصالح ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.
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