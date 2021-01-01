أفضل طريقة لعلاج الامساك فورا.. بدون أدوية

آخر الأخبارالصحة والجمال › أفضل طريقة لعلاج الامساك فورا.. بدون أدوية

صورة الخبر: علاج الامساك
علاج الامساك


يتميز الإمساك المزمن بحركات الأمعاء غير المنتظمة أو صعوبة إخراج البراز الذي يستمر لبضعة أسابيع أو أكثر. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن أن يجهدوا أيضًا كثيرًا لتمرير حركة الأمعاء. يمكن أن يكون للإمساك عدد من الأسباب ، ولكن غالبًا ما ينشأ من عدم قدرة الجهاز الهضمي على معالجة الطعام بسرعة كافية. يمكن أن يحدث هذا بسبب الجفاف أو النظام الغذائي السيئ أو الأدوية أو المرض أو مشاكل الجهاز العصبي أو المشكلات العقلية.

غذائية لتسهيل حركات الأمعاء
1. الزنجبيل
أهم أنواع التوابل هو الزنجبيل ، من هضم أفضل إلى تخفيف الإمساك فهو يعمل بشكل مذهل! يمكنك استخدام الزنجبيل مع إضافة الطعام وشاي الزنجبيل في الصباح.

2. التفاح
يجعل المحتوى المائي العالي للفاكهة من السهل هضمها ويساعد على تجنب الإمساك على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ، والتي تعمل على تليين البراز.

3. التين والزبيب الأسود
أضف التين والزبيب الأسود إلى نظامك الغذائي ، ومن الأفضل نقعه طوال الليل وتناول هذا الطعام الخارق في الصباح ، فكلاهما يحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية والكربوهيدرات الضرورية للأمعاء الصحية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أفضل طريقة لعلاج الامساك فورا.. بدون أدوية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96586

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager