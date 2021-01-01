

بمذاق شهي .. طريقة عمل محشي باذنجان بمذاق شهي .. طريقة عمل محشي باذنجان



يعد محشي الباذنجان من الأكلات الشهية التى يحبها معظم المصريين والعرب بفضل مذاقه الشهى.



نقدم لكم طريقة عمل محشي الباذنجان بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة





مقادير محشي الباذنجان:

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