توابل صديقة للكلى تزيل الأمراض والسموم .. تعرف عليها



الكلى الكلى



أفضل 5 توابل صديقة للكلى: تعمل الكلى على إزالة الفضلات من الجسم. الكلى عبارة عن عضو على شكل حبة الفول يقع على جانبي عظام العمود الفقري.



تتمثل الوظيفة الرئيسية لـ الكلى الذي مقاسه من 4-5 بوصات في تصفية الدم من الأوساخ بصرف النظر عن ذلك ، فهى تساعد أيضًا في التحكم في ضغط الدم وتنشيط خلايا الدم الحمراء والحفاظ على قوة العظام .



و حتى وجود عيب طفيف في الكلى يمكن أن يؤثر على جسمك بالكامل، تعمل أمراض الكلى كقاتلة صامتة هناك طرق عديدة لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى، حيث يتم أيضًا تضمين بعض الأعشاب الطبيعية الفعالة جدًا. تم تأكيد ذلك أيضًا في العديد من الدراسات البحثية.

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عنب الثعلبوفقًا لدراسة أجرتها ResearchGate ، توجد مركبات الفينول ومضادات الأكسدة التي تحمي من تلف الكلى وكذلك إصلاحها. بصرف النظر عن هذا ، فإن الموجود في مستخلص amla مفيد في منع الالتهاب المرتبط بالتليف والإجهاد التأكسدي واختلال وظائف الكلى.الزنجبيلوفقًا للدراسة المنشورة في NCBI ، توجد أنواع عديدة من الخصائص الطبية في الزنجبيل ، والتي تعمل على إزالة السموم من الكلى وكذلك الكبد.كركمتوجد الخصائص التي تحافظ على القلب والكبد والكلى خالية من الأمراض بشكل رئيسي في الكركم. في مثل هذه الحالة ، يساعد استهلاكه في تقليل التهابات الكلى ومشاكل المسالك البولية.تريفالايتم تحضيره بخلط ثمار ذات ثلاث خصائص طبية بنسب متساوية والتي تستخدم في علاج العديد من الامراض. يقول الخبراء أن الكلى والكبد يظلان بصحة جيدة بسبب استهلاكهما. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر أيضًا الدعم لوظائف الكلى .كسبرةتساعد الخصائص المدرة للبول الموجودة في أوراق وبذور الكزبرة في الحفاظ على صحة الكلى. إذا كنت تشرب ماء الكزبرة على معدة فارغة ، فإن التأثير يظهر بسرعة.