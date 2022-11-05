برشلونة ومانشستر سيتي وميلان .. مواعيد مباريات اليوم 5-11-2022 والقنوات الناقلة

آخر الأخباراخبار الرياضة › برشلونة ومانشستر سيتي وميلان .. مواعيد مباريات اليوم 5-11-2022 والقنوات الناقلة

صورة الخبر: مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم



يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات على المستوى الأوروبي في مختلف الدوريات.

وفي إنجلترا سيواجه مانشستر سيتي منافسه فولام في تمام الخامسة مساء وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويلتقي إيفرتون بمنافسه ليستر في السابعة والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويواجه ليدز منافسه بورنموث في الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وفي إسبانيا سيواجه برشلونة منافسه ألميريا في تمام العاشرة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناتي "بي إن سبورتس 1" و"بي إن سبورتس 1 بريميوم".
وسيواجه ميلان نظيره سبيزيا كالتشيو في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

ويواجه بايرن ميونيخ منافسه هيرتا برلين في تمام الرابعة والنصف عصراء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

فيما يلتقي ماينز بمنافسه فولفسبورج الذي يضم بين صفوفه عمر مرموش لاعب منتخب مصر في الرابعة والنصف عصرا.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على برشلونة ومانشستر سيتي وميلان .. مواعيد مباريات اليوم 5-11-2022 والقنوات الناقلة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80253

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager