تفاصيل .. مفاجأة في تقرير الطب النفسي لمرتكب مذبحة الريف الأوروب

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مرتكب مذبحة الريف الأوروب


وصل إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، الطبيب الشرعي في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة الريف الأوروبي"، والمتهم فيها "عاطف"، بتهمة قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة ذبحا بعد فشله في الاعتداء على إحدى الضحايا.



وقال مصدر خاص، إنه بعد الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالمتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، تبين أن المتهم اعترف برتكاب الجريمة وأنه كان في كامل قواه العقلية والنفسية أثناء ارتكاب الجريمة.



كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.



وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وأرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم.


بالإضافة إلى ما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.

المصدر: elbalad

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