أمين الأمم المتحدة يطالب بعقد اتفاق تاريخي لإنقاذ الكوكب



الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن الفجوة العميقة بين العالم المتقدم والنامي وضعت المحادثات بشأن التغييرات المناخية على حافة الانهيار.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية: "يجب أن توقيع الدول الغنية على اتفاق تاريخي مع الدول الفقيرة بشان المناخ ، أو سنكون حكمنا على الأمر بالفشل".



وقال جوتيريش، لصحيفة الجارديان، في مقابلة عشية قمة المناخ بشرم الشيخ: "لا توجد طريقة يمكننا تجنب وجود موقف كارثي، إذا لم يتمكن الاثنان، العالم المتقدم والنامي، من إنشاء اتفاق تاريخي، لأنه في المستوى الحالي، سنكون محكوم علينا بالانهيار".

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يأتي التحذير الصارخ عندما يبدأ قادة العالم في التجمع في قمة المناخ الأمم المتحدة COP27، التي تفتح غدا الأحد بشرم الشيخ.وتجري COP27 وسط أسوأ التوترات الجيوسياسية لسنوات، وعلى حرب أوكرانيا، وتكلفة عالمية للأزمة المعيشية، وتعميق الكآبة الاقتصادية.وفشلت الدول المتقدمة في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بسرعة كافية وفشلت في توفير الأموال اللازمة للدول الفقيرة للتعامل مع الطقس القاسي الناتج.وذكرت "الجارديان" أنه أصبح عدم المساواة في المناخ الصارخة بين العالم الغني، وهو المسؤول عن معظم الانبعاثات، والفقراء، الذين يتحملون وطأة التأثيرات، أكبر قضية في المحادثات.فيما أضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "ستكون السياسات الحالية بشأن المناخ كارثية تمامًا، والحقيقة هي أننا لن نكون قادرين على تغيير هذا الموقف إذا لم يتم وضع اتفاق بين البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة."