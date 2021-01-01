فيديو .. مشادة بين خالد الغندور وهشام حنفي l بسبب لاعب الأهلي

نشبت مشادة كلامية بين لاعب نادي الزمالك السابق خالد الغندور ونجم الأهلي السابق هشام حنفي بشأن البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي الجديد و الذي ضمه الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
تعاقد الأهلي مع برونو سافيو..
وتعاقد الأهلي مع برونو سافيو خلال موسم الانتقالات الصيفية وتعرض اللاعب لانتقادات شديدة قبل أن يتألق في مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر ويسجل هدف الأهلي الأول بمهارة كبيرة فاتحا باب الفوز أمام المارد الأحمر.
وقال هشام حنفي منتقدا خالد الغندور خلال ظهورهما معا في ضيافة سيف زاهر عبر شاشة قناة «أون تايم سبورتس» :«كابتن خالد قال على سافيو لاعب عادي ولاعيب قليل ومش باللمسات والمهارات الجيدة».
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