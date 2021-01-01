تشجع سامسونج مستخدمي آيفون للتغيير لهواتفها القابلة للطي عبر إعلان ساخر

في إعلان جديد، سخرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية من شركة آبل الأمريكية لافتقارها هواتف ذكية قابلية للطي مثل التي تمتلكها والتي تم إطلاق بعضها مؤخرا مثل Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Fold 4 .
وبحسب موقع Android Authority فإن سامسونج شجعت المستخدمين بشكل واضح على الانتقال فورا إلى هواتفها القابلة للطي، وحث المستخدمين على بدأ تجربة مليئة بالمغامرة والتنوع مع عرض الإمكانات التي تتمتع بها هواتفها ومقارنتها بهواتف آبل.
وعرضت قناة سامسونج الرسمية على يوتيوب في الولايات المتحدة إعلانها ساخرة من هواتف آيفون والترويج لهواتفها القابلة للطي، في الوقت الذي تشكل فيه هواتف آيفون أكثر من 50 % من حصة السوق الأمريكية، حيث تشتد المنافسة بين هواتف آيفون وسامسونج في السوق الأمريكية وأيضا العالمية كأفضل هواتف رائدة في العالم.
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