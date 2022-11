4 طرق لا بد من القيام بها قبل بيع هواتف آيفون

آيفون آيفون

تمثل البيانات الشخصية الموجودة على هواتفنا الذكية تقريبا كل شئ، حيث تكون هذه البيانات ما بين صور شخصية وأرقام هواتف وأيضا وثائق، لذلك يعد الحفاظ عليها أمرا مهما، كما أنه عند بيع هاتفك لابد أن تتخلص وبشكل آمن من كل هذه البيانات، ومع قرار مستخدمي هواتف آيفون بالترقية إلى هواتف أحدث وبيع هواتفهم القديمة يجب أخذ الحذر قبل القيام بهذه العملية.







وبحسب مجلة Fast Company فإن هناك عدد من الخطوات التي يجب فعلها أولا قبل التفكير في بيع هاتفك الآيفون ليكون جاهزا للاستخدام من قبل شخص آخر، وأيضا حتى لا تستغل بيانات الشخصية المهمة بشكل سئ.

قد يعجبك أيضا...

تعطيل ميزة Find My iPhoneأول شيء يجب فعله هو تعطيل ميزة التتبع في هاتفك الآيفون Find My iPhone.ولتفعيل الميزة، قم بالذهاب إلى الإعدادات ، وانقر فوق Apple ID أو معرف آبل الخاص بك في الجزء العلوي ، ثم انقر فوق الزر "Find My"، ثم انقر فوق Find My iPhone ثم قم بتبديل شريط التمرير إلى وضع إيقاف التشغيل.وتعتبر هذه الخطوة أساسية، حيث أنه إذا لم تفعل ذلك ، فقد لا يتمكن الشخص التالي الذي سيمتلك هاتفك من تنشيطه بفضل ميزة الأمان التي تقوم بقفل التنشيط.، حيث تم تصميم هذه الميزة لمنع تنشيط هاتفك الآيفون في حالة فقده أو سرقته.تسجيل الخروج من تطبيق iMessageوتعد هذه الخطوة مهمة للغاية حيث إذا قمت أنت شخصيا بالتبديل إلى أحد هواتف أندرويد، فستواجهك بعض المشكلات، كما أنه إذا قررت بيع الهاتف فسيطلع الشخص على رسائلك وبالتالي، سيتسبب لك بمشكلة كبيرة.وللتأكد من أن الرسائل النصية في iMessage تعمل كما ينبغي على هاتفك الجديد ، توجه إلى قسم الإعدادات في هاتفك القديم ، وقم بالتمرير لأسفل وانقر على الرسائل ، ثم قم بإيقاف تشغيل شريط تمرير iMessage.وإذا لم تقم بإيقاف تشغيل هذا وقمت بالتبديل إلى هاتف أندرويد جديد ، فقد لا تتلقى رسائل نصية على الإطلاق، وإذا كنت قد تخلصت بالفعل من هاتفك الآيفون القديم ، فيمكنك إلغاء تسجيل iMessage باستخدام أداة Apple عبر الإنترنت.تسجيل الخروج من iCloudوتسجيل خروجك من iCloud مهم للغاية حيث يؤدي إلى فصل هاتفك عن خدمة التخزين السحابي من آبل، ولكن جميع الأشياء التي تم نسخها احتياطيًا بالفعل ستظل في مكانها.في الإعدادات ، انقر فوق Apple ID أو معرف آبل الخاص بك في الجزء العلوي ، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى الجزء السفلي من القسم التالي وانقر فوق تسجيل الخروج.سيتم سؤالك بعد ذلك عما تريد الاحتفاظ به على هاتفك، وفي هذه الحالة ، لا تريد الاحتفاظ بأي شيء ، لأن شخصًا آخر سيستخدمه، لذلك ، اترك جميع العناصر بدون تحديد ، ثم انقر فوق تسجيل الخروج في الزاوية العلوية اليمنى.امسح جميع بيانات آيفونومن الأفضل أن يتم تأجيل هذه الخطوة لبضعة أيام من أجل التأكد حقًا من أن كل شيء يعمل على هاتفك الجديد، وأنك بالفعل قمت بتفعيل الخطوات الثلاثة السابقة، وبمجرد أن تصبح جاهزًا ، للتخلي عن هاتفك القديم نهائيًا ، توجه إلى "الإعدادات" ، وانقر على "عام" ، ثم مرر لأسفل وانقر على "نقل" أو "إعادة تعيين الهاتف" ، ثم "محو كل المحتوى والإعدادات".سيتم إعطاؤك تحذيرًا وسيُطلب منك إدخال رقم التعريف الشخصي للإقرار بأنك تمسح كل شيء. بمجرد أن تصبح جاهزًا ، انقر على الزر "متابعة" .وستري في النهاية بشاشة الإعداد كما رأيت في المرة الأولى التي قمت فيها بإعداد هذا الهاتف، الأمر الذي يعني أنك على استعداد للتخلص من الهاتف تماما، ليكون جاهزا للاستخدام من قبل شخص آخر.