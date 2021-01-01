مواصفات هاتف Realme 10 القادم



Realme 10 Realme 10

تستعد شركة ريلمي Realme الصينية لطرح سلسلة جوالات Realme 10 يوم 9 نوفمبر الجاري في حدث كبير بالصين.



ومن المقرر أن تتكون السلسلة من 3 جوالات رئيسية بنسختي 4G و5G وهي: Realme 10 ،Realme 10 Pro و+ Realme 10 Pro.



وستتميز السلسلة القادمة بالإمكانات الجيدة في الشاشة والكاميرا والبطارية، مع الأداء المميز، بالإضافة إلى سعر مناسب.

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ولكن خلال هذا المقال سنركز على كل التفاصيل المتعلقة بالإصدار الأساسي وهو جوال Realme 10.– مواصفات جوال Realme 10:مواصفات جوال Realme 10– الشاشةأولًا: سيأتي Realme 10 الأساسي بشاشة:قياس 6.63 بوصة.من نوع LCD.مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.جودة +Full HD.هذا بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.– الكاميراثانيًا: سيحتوي الجوال الجديد من Realme على كاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية ستأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بزاوية عريضة دقة 5 ميجا بيكسل.كما سيكون هناك نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي و إجراء مكالمات الفيديو دقة 20 ميجا بيكسل.– الأداءعلاوة على ذلك سيعمل Realme 10 بمعالج من نوع Helio G99، ومع نظام التشغيل أندرويد 13.– التخزينكما سيصل Realme 10 مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجا بايت.– البطاريةوبالإضافة إلى ذلك سيتميز الجوال الجديد ببطارية 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 وات.– الألوانكذلك سيأتي جوال Realme 10 مع ثلاثة ألوان مختلفة وهي: الأزرق والرمادي الغامق والوردي.– نبذة عن شركة Realmeأخيرًا يذكر أن Realme هي شركة تصنيع جوالات ذكية صينية يقع مقرها في شنجن.وقد تأسست العلامة التجارية رسميًا في 4 مايو 2018 (وهو اليوم الوطني للشباب في الصين) من قِبل “سكاي لي”؛ الذي كان سابقًا نائب رئيس شركة Oppo.وبالإضافة إلى الجوالات الذكية تُنتج ريلمي أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى، مثل:سماعات الأذن.عصابات اللياقة البدنية.الحقائب.