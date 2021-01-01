تستعد AMD لإطلاق RX 7900 XTX وXT في 13 من ديسمبر بسعر يبدأ من 899 دولار



RX 7900 XTX RX 7900 XTX

حددت AMD يوم 13 من ديسمبر لإطلاق الجيل الجديد من كرت الشاشة RX 7900 XTX وRX 7900 XT على أن تأتي الإصدارت الجديدة بسعر يبدأ من 899 دولار.



أعلنت AMD مؤخراً عن أول إصدارات الشركة من كرت الشاشة المميزة بمعمارية RDNA 3 الجديدة، على أن تتوفر RX 7900 XTX وRX 7900 XT في شهر ديسمبر المقبل.



أيضاً من المقرر أن تتوفر 7900 XTX بسعر 999 دولار، بينما يأتي إصدار XT بسعر أقل 899 دولار، وتؤكد هذه الأسعار على إرتفاع مستوى تسعير إصدارات AMD من كرت الشاشة حيث جاء 6950 XT بسعر 849 دولار، بينما يأتي 6900 XT بسعر 679 دولار، بينما تقدم Nvidia إصدار RTX 4080 بسعر 1199 دولار، و4090 بسعر1599 دولار.

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وتقدم AMD كرت الشاشة RX 7900 XTX وهو إصدار يستهدف دعم ألعاب 4K، ويقدم هذا الإصدار آداء أسرع 1.7 مرة مقارنة بكرت الشاشة RX 6950 XT، كما يضم كرت الشاشة 96 وحدة حوسبة بسرعة 2.3Ghz وذاكرة 24 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6 وسرعة 384 بت.وتركز شركة AMD بشكل كبير على الآداء لكل واط، حيث يقدم كرت الشاشة 350 w مقارنة بكرت الشاشة RTX 409 الذي يقدم 450 w.من جانب أخر يأتي إصدار RX 7900 XT كإختيار قوي أيضاً بعدد 84 من وحدات الحوسبة بسرعة 2Ghz، وذاكرة 20 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6، بسرعة 320 بت، وقوة 300W.أيضاً من المقرر أن تتطلب البطاقتين موصل 8-pin، كما تؤكد AMD على أن معمارية RDNA 3 تأتي بترقية في الآداء لكل واط بنسبة 54% مقارنة بمعمارية RDNA 2.وتؤكد الشركة على قدرة كرت الشاشة لإنتاج 61 TFLOPs، أيضاً مع ألعاب 4K تقدم كرت الشاشة 7900 XTX معدل 62 إطار لكل ثانية مع Cyberpunk 2077 مع تقنية تتبع الأشعة وتمكين “AMD FidelityFX Super Resolution”، مع آداء أفضل في تقنية تتبع الأشعة بنسبة 50%.