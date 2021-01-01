فيديو :حقيبة ذكية جديدة.. تشحن هاتفك وتتحول إلى طاولة عمل

تتعاون شركة الاتصالات الألمانية "تي موبايل" مع شركة صناعة حقائب السفر "سمسارا"، لإطلاق حقيبة ذكية عالية التقنية، وذلك قبل موسم السفر في العطلات.
وتقدم الشركة حقيبة سفر أرجوانية زاهية يطلق عليها اسم "أنكاريير أون"، وهي مصممة خصيصا للمسافرين الذين يتطلعون إلى البقاء على اتصال بالإنترنت أثناء التنقل، حسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.
ويأتي اسم الحقيبة الجديد من الحملة التسويقية "أنكاريير" التي أطلقتها "تي موبايل" عام 2013.
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