يخسر تويتر 3 ملايين دولار يوميا.. كيف يصلح ماسك الأزمة؟

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كانت صفقة الاستحواذ على تويتر التي أبرمها الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك غارقة في الجدل، ومنذ الاستحواذ ، استمر الملياردير في اتخاذ خطوات صارمة وجذب انتقادات من جهات متعددة، فيما يقال إن الشركة تخسر حوالي 3 ملايين دولار في اليوم ويريد رئيس تويتر لتقليص هذه الخسائر.



وبصرف النظر عن تخفيضات الوظائف ، يجد ماسك الآن طرقًا أخرى لتوفير "ما بين 1.5 مليون دولار و 3 ملايين دولار في اليوم"، فوفقًا للتقرير ، أمر رئيس SpaceX الآن تويتر بتوفير ما يصل إلى مليار دولار من تكلفة البنية التحتية السنوية.



ونقلاً عن أحد المصادر ، ذكرت وكالة رويترز أن تويتر يستكشف ما إذا كان يقلل مساحة الخادم الإضافية ، والتي يتم الاحتفاظ بها لضمان قدرة تويتر على التعامل مع الأحداث ذات الكثافة المرورية العالية ، والاستمرار في مثل هذه المواقف.

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وأثارت هذه الشائعات مخاوف من أن هذه التخفيضات في التكاليف ستؤثر على موقع المدونات الصغيرة خلال "الأحداث التي تشهد حركة مرور عالية مثل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة" ، كما يقترح التقرير.وقال التقرير إن المشروع الجديد يحمل اسم "خطة التخفيضات العميقة" أو "Deep Cuts Plan" ، وتخطط الشركة لتوفير ما بين 1.5 مليون دولار و 3 ملايين دولار في اليوم من الخوادم والخدمات السحابية، وأضافت أنه بالنظر إلى كل الإنفاق والإيرادات ، فإن تويتر “يخسر حاليًا حوالي 3 ملايين دولار يوميًا.. لماذا يمكن أن تكون هذه التخفيضات في التكاليف مصدر قلقيشير التقرير إلى أن هذه "التخفيضات العميقة" يمكن أن تعرض موقع تويتر وتطبيقه أثناء الأحداث الكبرى مثل "لحظات الأزمات أو الأحداث السياسية الكبرى" عندما يدخل العديد من المستخدمين إلى موقع التواصل الاجتماعي في نفس الوقت لقراءة المعلومات ومشاركتها، لكن لم يرد تويتر بعد على هذه الخطط المزعومة.وبصرف النظر عن هذا ، يضيف التقرير أن خدمات Google Cloud يمكن أن تشهد أيضًا تخفيضات في التكاليف حيث يقلل الإنفاق على النظام الأساسي، ولم ترد Google Cloud أيضًا على هذه الادعاءات.