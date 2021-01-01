يغلق تويتر مكاتبه مؤقتًا ويبدأ في تسريح العمال

أغلقت منصة تويتر مكاتبها مؤقتًا، اليوم الجمعة، بعد إخبار الموظفين بأنهم سيتم إبلاغهم عبر البريد الإلكتروني في وقت لاحق من اليوم، حول ما إذا كان سيتم تسريحهم، وفقًا لـ وكالة رويترز للأنباء.
تويتر تبدأ في تسريح الموظفين
وبحسب الوكالة، تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في ظل وجود المالك الجديد الملياردير إيلون ماسك، والمعروف باسم رجل الاختراعات.
وقالت منصة التغريدات القصيرة تويتر، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين إنها ستخبرهم بشأن تخفيضات الموظفين، وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة رويترز: في محاولة لوضع تويتر على مسار سليم، سنمر بعملية صعبة لتقليص قوتنا العاملة العالمية يوم الجمعة.
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