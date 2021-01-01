هاتف من شاومي بأفضل سعر في السوق المصري.. تفاصيل

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تقدم شركات الهواتف الذكية الكبيرة عددا من الهواتف المتنوعة المخصصة للفئة الشبابية وأيضا محدوي الدخل، ومع ارتفاع الأسعار الذي نواجهه في الفترة الحالية يبحث الكثير من راغبي الشراء عن هاتف بتصميم وإمكانات مميزة مع سعر مناسب أو رخيص.



ويعد هاتف شاومي Redmi Note 11 4G من أفضل الهواتف الشبابية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات المميزة من كاميرا فائقة الدقة و بطارية كبيرة ومعالج جيد، مع سعر مناسب للغاية.



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جاء هاتف شاومي Redmi Note 11 4G، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تحتوى الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 11 4G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 11 4G، بمعالج من نوع Helio G88، من شركة ميدياتك يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 11 4G على بطارية كبيرة تأتي بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، بالإضافة إلى الشحن السلكي العكسي بقدرة 9 واط،مع شاحن بقدرة 22.5 واط، ومنفذ شحن من نوع USB-C، ومكبرات صوت استريو ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر ومكبر صوت IR.سعر هاتف شاومي Redmi Note 11 4Gويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 11 4G في السوق المصري من سعر يبدأ من حوالي 5 آلاف و 400 جنيه مصري .