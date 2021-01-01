بالفيديو: أغلى سباق سحب على الإطلاق بسيارات قيمتها 538 مليون جنيه تقريبا

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لسباق سحب فريد من نوعه، حيث نشرت هذا الفيديو قناة Carwow الإنجليزية على يوتيوب، وفيه جمعت القناة 4 سيارات فخمة كلاسيكية من شركة بنتلي الإنجليزية، حيث كان هذا السباق غير تقليدي لأنه ضم سيارة بنتلي بلوور موديل 1929، والتي يبلغ عمرها 93 عاما.
أما بالنسبة للسيارات الأخرى فكانت كالتالي من الأحدث إلى الأقدم، بنتلي كونتيننتال GT، وبنتلي كونتيننتال R، وبنتلي تربو R، وأخيرا سيارة بنتلي بلوور موديل 1929 السابق ذكرها.
جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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