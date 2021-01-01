ماذا تقدم إم جي 5 لتباع بسعر يبدا من 420 ألف جنيه.



إم جي 5 إم جي 5

كشف وكيل علامة إم جي الصينية عن أحدث قائمة أسعار العلامة خلال نوفمبر الجاري، وارتفعت معها جميع السيارات بنسب متفاوتة من بينها سيارة إم جي mg5 التي أصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 420 ألف جنيه بعدالزيادة، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة التفصيلية:



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كتب. محمود أمين |



كشف وكيل علامة إم جي الصينية عن أحدث قائمة أسعار العلامة خلال نوفمبر الجاري، وارتفعت معها جميع السيارات بنسب متفاوتة من بينها سيارة إم جي mg5 التي أصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 420 ألف جنيه بعدالزيادة، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة التفصيلية:

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