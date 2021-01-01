تحصل ستروين C5 اير كروس على اصدار هايبرد جديد بقوة 180 حصان



ستروين C5 اير كروس ستروين C5 اير كروس

كشفت العلامة الفرنسية عن نسخة هايبرد جديدة لستروين C5 اير كروس بقوة 180 حصان، لتحصل على المزيد من القوة الحصانية ومميزات السيارات الكهربائية مع حصولها على قوة عزم الدوران الفورية لحظة الضغط على دواسة الوقود بفضل المحرك الكهربائي المتطور، لتصبح واحدة من خطوات العلامة استعداداً للانتقال الكلي للسيارات الكهربائية.



منظومة الحركة في ستروين C5 اير كروس هايبرد

حصلت ستروين C5 اير كروس على منظومة هايبرد تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.6 لتر بقوة 150 حصان، مع محرك كهربائي بقوة 108 حصان، لتتمكن المنظومة الكلية من توليد قوة 180 حصان مع 360 نيوتن متر من عزم الدوران، وتقترن المنظومة ببطارية بقوة 12.4 كيلو وات/ ساعة.



تتصل منظومة نقل الحركة مع بطارية من الجيل الثاني بقوة 12.4 كيلو وات في الساعة تتكون من 84 خلية طاقة، وتتميز البطارية بالقدرة على توفير مدى حركة كهربائي بالكامل لمسافة تصل إلى 58 كم، ويمكن شحنها في نحو ساعة و 45 دقيقة باستخدام شاحن بقوة 7.4 كيلو وات.

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وتتمتع السيارة ببعض مميزات السيارات الكهربائية مع توفر عزم دوران فوري من المحرك مع تسارع سلس بفضل ناقل الحركة الإلكتروني الأوتوماتيكي المقدمة من 8 سرعات، وتوفر السيارة عزم دوران لحظي بفضل المحرك الكهربائي حتى سرعة 135 كم/ ساعة.سعر ستروين C5 اير كروس هايبردتقدم ستروين C5 اير كروس هايبرد 180 بسعر يبدأ من 43 ألف يورو (160 ألف ريال) بالأسواق الأوروبية.