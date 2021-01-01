تفاصيل الجانب التقني في سيارة جيتور x90 بلس



جيتور x90 بلس جيتور x90 بلس

المربع نت – تتوفر سيارة جيتور X90 2023 في السوق السعودي من خلال شركة التوريدات الوطنية للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة الصينية في المملكة.. في هذه السطور نعرفكم على تقنيات السيارة التي تجعلها سيارة عائلية ممتازة.



التكنولوجيا في الداخلية

التكنولوجيا تبدأ من دخول السيارة، حيث تُفتاح الأبواب بدون مفتاح عن طريق نظام الدخول الذكي، وتجد عدة شاشات في قمرة القيادة، بداية من شاشة السائق الرقمية بالكامل مقاس 10.25 بوصة، وشاشة نظام المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة تدعم السائق من ناحية المعلومات والترفيه من خلال تكاملها مع نظام الصوت من 8 سماعات، في حين توجد شاشة مستقلة للتحكم في مكيف الهواء بمقاس 9.7 بوصة.



المقاعد بتصميم داعم للجسم بكسوة من الجلد، وبينما كل من مقعد السائق والراكب الأمامي كهربائي التعديل ويدعم التدفئة، ينفرد مقعد السائق بدعم التبريد، وينفرد أيضا بميزة الذاكرة لحفظ وضعية الجلوس المفضلة، وتتميز مقاعد الصف الثالث بقابلية الطي كهربائيا، نعم، هناك 3 صفوف من المقاعد، وتسع السيارة 7 ركاب بما فيهم السائق، ويمكن فتح الباب الخلفي كهربائيا بمستشعر القدم للوصول إلى منطقة الأمتعة.

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ويتمتع السائق برؤية واضحة على الجهة الخلفية، من مرآة داخلية بميزة التعتيم التلقائي، أو من نظام الرؤية المحيطية من كاميرات 360 درجة مثبتة على السيارة. ومن أجل أن يكون الهاتف الذكي متاحا دائما يوجد شاحن لاسلكي بالكونسول الوسطي.تكنولوجيا السلامةحتى تضمن وظيفتها كسيارة عائلية، يجب أن توفر مستويات جيدة من السلامة، فتجد تجهيزات أساسية مثل مجموعة الوسائد الهوائية الست (الأمامية، الجانبية الأمامية، الستائرية الأمامية والخلفية) ومانع انغلاق المكابح مع توزيع قوى الكبح إلكترونيا ومساعد الفرامل ونظام التحكم في الجر لتوفير الثبات الإلكتروني، وتأتي مع مساعد الصعود والنزول من على المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة، ونظام تتبع المسار مع تحذير الخروج منه، ومراقبة المنطقة العمياء.تكنولوجيا المحركتعتمد جيتور X90 بلس على محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر بنزين تيربو يخرج قوة 194 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر مقترن بناقل حركة دبل كلتش 7 سرعات موجه إلى نظام جر أمامي، وبفضل نظام التيربو تتمتع بكفاءة استهلاك وقود 13.7 كم/ لتر. ما يجعلها متوسطة الاقتصادية بالنسبة لسيارة تأتي بصفوف ثلاثة من المقاعد، ولتعزيز الأمان، زودت السيارة بنظام تجميد المحرك.وختاما، يجدر الحديث عن ضمان المحرك طويل الأجل، فبينما تحصل على ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كلم أيهما أسبق على السيارة، يتمتع المحرك بضمان 10 سنوات أو 1 مليون كلم أيهما أسبق.