أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 5-11-2022 مقابل الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 5-11-2022 مقابل الجنيه المصري استقرارًا في آخر أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وتستأنف البنوك التداول على العملات غدًا الأحد، وسجلت 6 عملات عربية وأجنبية تباينًا ملحوظًا في أسعار الشراء والبيع الأسبوع الماضي، وتستعرض جريدة المال في تقرير تفصيلي، أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك العاملة في مصر.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.85 جنيه للشراء، 78.30 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.



سعر الدولار اليوم: 24.20 جنيه للشراء، 24.29 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.04 جنيه للشراء، 27.16 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.58 جنيه للشراء، 6.61 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.43 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.سعر اليورو اليوم: 23.58 جنيه للشراء، 23.68 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكبنك كريدي أجريكول: 74.92 جنيه للشراء، 80.85 للبيع، وفق أسعار العملات.المصرف المتحد: 73.18 جنيه للشراء، 78.26 للبيع.بنك مصر: 75.01 جنيه للشراء، 78.26 للبيع.البنك الأهلي المصري: 75.09 جنيه للشراء، 78.26 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوكبنك مصر: 23.50 جنيه للشراء، 23.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 23.50 جنيه للشراء، 23.85 للبيع.بنك قناة السويس: 23.54 جنيه للشراء، 23.90 للبيع.بنك سايب: 23.59 جنيه للشراء، 23.91 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.بنك سايب: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيه للشراء، 24.28 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكالبنك التجاري الدولي: 26.98 جنيه للشراء، 27.73 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 27.04 جنيه للشراء، 27.69 للبيع.المصرف المتحد: 26.94 جنيه للشراء، 27.69 للبيع.البنك الأهلي المصري: 26.96 جنيه للشراء، 27.69 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكالمصرف المتحد: 6.44 جنيه للشراء، 6.60 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 6.58 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.بنك كريدي أجريكول: 6.57 جنيه للشراء، 6.61 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.58 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكبنك سايب: 6.34 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.بنك قناة السويس: 6.41 جنيه للشراء، 6.46 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.