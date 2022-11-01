ميناء دمياط يشهد تداول 18 سفينة للبضائع العامة والحاويات..خلال 24 ساعة...

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شهد ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 18 سفينة للبضائع العامة والحاويات.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان صادر اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13954 طنًا تشمل : 5254 طن يوريا و8700 طن بضاعة متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42580 طنًا تشمل : 10103 أطنان قمح و19000 طن ذرة و919 طن أبلاكاش و1839 طن خشب زان، و800 طن مولاس، و2400 طن كلوريد اثلين، و1839 طن فول.



وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 294 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 41 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 595 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140009 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 166994 طنًا، وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3979 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وكوم أبو راضي، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجًا عدد 4288 شاحنة.