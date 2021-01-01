تحلق أكبر طائرة بالعالم بمركبة «تالون» الأسرع من الصوت

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت طائرة «ستراتولونش» العملاقة في إطلاق نموذج أولي لمركبتها «تالون» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت للمرة الأولى.

ووصفت الطائرة، بأنها أكبر طائرة في العالم، بسبب جناحيها البالغ طولهما 383 قدمًا، وانطلقت طائرة Roc الحاملة التابعة لشركة Stratolaunch من ميناء Mojave Air and Space في كاليفورنيا وحلقت في السماء فوق صحراء Mojave.

وكانت ( Talon-A TA-0) مرتبطة بقوة ببرج في وسط أجنحتها، وهي طائرة اختبار قابلة لإعادة الاستخدام يبلغ طولها 28 قدمًا (8.5 مترًا) ويمكنها حمل الحمولات بسرعة تفوق سرعة الصوت - أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت .

وهذه الرحلة، التي استمرت 5 ساعات و 6 دقائق ووصلت إلى أقصى ارتفاع 23000 قدم (7000 متر)، أثبتت أن Roc قادرة على رفع Talon-A، المصممة للانطلاق من الجو.

كما تمثل هذه الرحلة، هي الثامنة لستراتولونش لطائرتها الحاملة Roc، ولكنها الأولى مع حمولة متصلة بين جسمي طائرتها.

وقال الدكتور زاكاري كريفور، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتولونش: "لقد أجرينا مجموعة متنوعة من الاختبارات الأرضية تحسبًا لهذه الرحلة المحمولة الأسيرة الأولى ، ومع كل إنجاز اختبار ناجح تم تحقيقه، قمنا ببناء الثقة في أن الجهاز سيعمل تمامًا كما تم تصميمه".

وأضاف: "إنه لأمر ممتع أن نرى العمل الشاق للفريق يتجسد في الحياة وأن ترى المركبات تطير كنظام متكامل".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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