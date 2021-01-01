تحلق أكبر طائرة بالعالم بمركبة «تالون» الأسرع من الصوت

نجحت طائرة «ستراتولونش» العملاقة في إطلاق نموذج أولي لمركبتها «تالون» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت للمرة الأولى.
ووصفت الطائرة، بأنها أكبر طائرة في العالم، بسبب جناحيها البالغ طولهما 383 قدمًا، وانطلقت طائرة Roc الحاملة التابعة لشركة Stratolaunch من ميناء Mojave Air and Space في كاليفورنيا وحلقت في السماء فوق صحراء Mojave.
وكانت ( Talon-A TA-0) مرتبطة بقوة ببرج في وسط أجنحتها، وهي طائرة اختبار قابلة لإعادة الاستخدام يبلغ طولها 28 قدمًا (8.5 مترًا) ويمكنها حمل الحمولات بسرعة تفوق سرعة الصوت - أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!