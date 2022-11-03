فيديو : ارتفاعه بلغ 187 ألف قدم.. أسرار جديدة عن بركان «تونجا»

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أكد العلماء أن ثوران بركان تونجا في يناير الماضي، أدى إلى إنتاج أعلى عمود فقري على الإطلاق، وقد أطلق عليه Hunga Tonga-Hunga Ha'apai، وهو بركان تحت الماء في جنوب المحيط الهادئ، خلف سحابة رماد بلغ ارتفاعها 187000 قدم (57 كم / 35 ميلاً).



وكان ثوران بركان تونجا الضخم في 15 (يناير) من هذا العام، هو أول ما يُسجل اختراقه إلى الطبقة الثالثة من الغلاف الجوي - الغلاف الجوي.



ويبدأ الغلاف الجوي فوق سطح الأرض بحوالي 160 ألف قدم (48 كم)، حيث تبدأ النيازك العابرة في الاحتراق وتشكيل النجوم المتساقطة.

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واستخدم باحثون من جامعة أكسفورد و RAL Space ثلاثة أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للطقس لقياس ارتفاع العمود الهائل بدقة.وكان قد تسبب حامل الرقم القياسي السابق، ثوران بركان جبل بيناتوبو في الفلبين عام 1991 ، في ظهور عمود بارتفاع 131000 قدم (40 كم / 25 ميل).وقال المؤلف الرئيسي الدكتور سيمون براود: "إنها نتيجة غير عادية لأننا لم نشهد سحابة من أي نوع بهذا الطول من قبل".وأضاف: "علاوة على ذلك ، فإن القدرة على تقدير الارتفاع بالطريقة التي فعلناها ، باستخدام طريقة اختلاف المنظر ، أصبحت ممكنة الآن فقط بعد أن أصبح لدينا تغطية جيدة من الأقمار الصناعية.. وهذا لم يكن ذلك ممكنًا منذ عقد أو نحو ذلك".https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/11/03/1221662872400382256/636x382_MP4_1221662872400382256.mp4