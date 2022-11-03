فيديو : ارتفاعه بلغ 187 ألف قدم.. أسرار جديدة عن بركان «تونجا»

صورة أرشيفية
أكد العلماء أن ثوران بركان تونجا في يناير الماضي، أدى إلى إنتاج أعلى عمود فقري على الإطلاق، وقد أطلق عليه Hunga Tonga-Hunga Ha'apai، وهو بركان تحت الماء في جنوب المحيط الهادئ، خلف سحابة رماد بلغ ارتفاعها 187000 قدم (57 كم / 35 ميلاً).
وكان ثوران بركان تونجا الضخم في 15 (يناير) من هذا العام، هو أول ما يُسجل اختراقه إلى الطبقة الثالثة من الغلاف الجوي - الغلاف الجوي.
ويبدأ الغلاف الجوي فوق سطح الأرض بحوالي 160 ألف قدم (48 كم)، حيث تبدأ النيازك العابرة في الاحتراق وتشكيل النجوم المتساقطة.
واستخدم باحثون من جامعة أكسفورد و RAL Space ثلاثة أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للطقس لقياس ارتفاع العمود الهائل بدقة.
وكان قد تسبب حامل الرقم القياسي السابق، ثوران بركان جبل بيناتوبو في الفلبين عام 1991 ، في ظهور عمود بارتفاع 131000 قدم (40 كم / 25 ميل).
وقال المؤلف الرئيسي الدكتور سيمون براود: "إنها نتيجة غير عادية لأننا لم نشهد سحابة من أي نوع بهذا الطول من قبل".
وأضاف: "علاوة على ذلك ، فإن القدرة على تقدير الارتفاع بالطريقة التي فعلناها ، باستخدام طريقة اختلاف المنظر ، أصبحت ممكنة الآن فقط بعد أن أصبح لدينا تغطية جيدة من الأقمار الصناعية.. وهذا لم يكن ذلك ممكنًا منذ عقد أو نحو ذلك".
https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/11/03/1221662872400382256/636x382_MP4_1221662872400382256.mp4
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