تحذير: إذا كنت تبلغ من العمر 50 عامًا فلا تفعل ذلك في الليل

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مع تقدمنا ??في السن، أصبحنا أكثر وعيًا بكيفية تأثير أسلوب حياتنا على صحتنا، سواء فيما يتعلق بنظامنا الغذائي أو النوم، خاصة بعد أن كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة PLOS One هذا الشهر، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، إذا حصلوا فقط على خمس ساعات أو أقل من النوم ليلًا يمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة لديهم، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.



وبحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن» عن الدراسة فإنه «بالنسبة لأولئك الذين تم تتبع نومهم في سن الخمسين، فإن الأشخاص الذين ينامون خمس ساعات أو أقل في الليلة مهددون بنسبة 30% بالمعاناة من أمراض مزمنة متعددة بمرور الوقت، مقارنة بمن ينامون سبع ساعات على الأقل في الليلة».



وتضيف الدراسة: «عند بلوغ سن الستين، كان هناك خطر متزايد بنسبة 32%، وفي سن 70، كان خطرًا أكبر بنسبة 40%».

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وتؤكد أيضا أنه بالإضافة إلى المخاطر الصحية الكامنة في عدم كفاية النوم، فإن الإرهاق يجعل من الصعب «العيش بأسلوب حياة صحي واتخاذ خيارات إيجابية لصحتنا»، كما تنصح. «لا تأخذ النوم كأمر عادي. إنه أمر بالغ الأهمية لصحتنا ورفاهيتنا بشكل عام».