تعرف على فوائد الشاي بالليمون.. ينقي الجسم من السموم ويقاوم نزلات البرد

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يعد الشاي بالليمون من المشروبات الدافئة، التي تحقق فوائد صحية كثيرة للجسم، مثل تنقيته من السموم، وحمايته من الإصابة بنزلات البرد، بالإضافة إلى دوره في تعزيز صحة الجهاز الهضمي؛ لذا نوضح فوائد الشاي بالليمون، التي لا تتوقف فقط، عند الاعتقاد الشائع، بأنها تساعد في مواجهة نزلات البرد.



فوائد الشاي بالليمون

تحدث الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن فوائد الشاي بالليمون، مؤكدا أنه أحد المشروبات الدافئة التي تحقق للجسم فوائد صحية كثيرة؛ إذ أن الشاي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والمواد القابضة والكافيين، ما يجعله يحمي الجسم من الشوارد الحرة الناتجة عن تناول المواد الحافظة، كما أنه يعد مُدر قوي للبول، ما يجعل الجسم يطرد كميات المياه الزائدة بداخله، وبالتالي التخلص من السموم.



وأضاف أن الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين «C»، التي تساهم في تقوية جهاز المناعة، وبالتالي تحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا الضارة، التي تهاجمه من وقت لآخر.

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فوائد الشاي بالليمون على الريقعلى الرغم من فوائد الشاي بالليمون الكثيرة، ودوره في تعزيز جهاز المناعة، التي تعد خط الدفاع الأول عن الجسم، إلا أن استشاري التغذية العلاجية، نصح بعدم تناوله صباحًا على الريق؛ إذ أنه يزيد من حموضة المعدة، مؤكدا أن من الأفضل أن يتناول الشخص مياه دافئة على الريق.أضرار الشاي بالليمون بعد الأكل مباشرةعن فوائد الشاي بالليمون بعد الأكل، أوضح «الحوفي»، أنه على الرغم من الفوائد الصحية التي يحققها الشاي بالليمون للجسم بشكل عام، ودوره في تعزيز الجهاز المناعي للجسم، إلا أنه يفضل تناوله بعد الأكل بمدة لا تقل عن ساعتين؛ إذ أن الشاي يقلل من أمتصاص الحديد، ما ينتج عنه الإصابة بفقر الدم.فوائد الشاي بالليمون قبل النوممن الفوائد التي يحققها تناول الشاي بالليمون قبل النوم هي تهدئة الأعصاب، ما يساعد الشخص على التخلص من الضغوطات اليومية، والوصول إلى حالة الاسترخاء، ومن ثم الحصول على نوم جيد ومريح، إذ يتمكن الشخص بعده من متابعة مهامه اليومية على أكمل وجه.وأضاف الدكتور محمد الحوفي، في نهاية حديثه، أن الليمون يعد مقاوم جيد للبكتيريا الضارة، ناصحًا بتناوله في الأماكن العامة، لتجنب الإصابة بأي أمراض نتيجة لوجود تلك البكتيريا، بالإضافة إلى عصره على الأطعمة التي من المحتمل أن تحمل بكتيريا، مثل الأسماك، لتنظيفها وتطهيرها قبل تناولها.فوائد شرب عصير الليمونوفقًا لِما ذكرته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن تناول عصير الليمون يحقق عدة فوائد صحية للجسم، منها:- المساعدة على تحسين عمليات الجهاز الهضمي، ما يزيد من فرصة هضم الطعام بسهولة، ويمنع تراكم السموم، لذلك هو مفيد للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، وينصح بأن يجعلوا مشروب الليمون عادة يومية؛ لأنه مساعد جيد في علاج الإمساك.- يساعد على فقدان الوزن، حيث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون، تقلل بشكل ملحوظ من فقدان الوزن.- يزيد من رطوبة الجسم، إذ أن الماء بشكل عام مهم لترطيب الجسم، لكن إذا أضيف له الليمون، فإن ذلك يعزز من نكهته، بالتي يرطب الجسم.- يعمل على تحسين نضارة البشرة.- ينعش رائحة الفم، ويخلصه من الروائح الكريهة.-ً يساعد أيضًا على خفض مستويات السكر في الدم.- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب؛ إذ أنه يُعزز من صحة الأوعية الدموية، بالتالي يقلل من احتمالية التعرض لانخفاض ضغط الدم، والسكتات الدماغية.