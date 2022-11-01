أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 5 نوفمبر بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة



أسعار الذهب أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر استقرت بعد أخر ارتفاع شهده المعدن الأصفر مساء أمس الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، وجاء ذلك على خلفية قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة لـ200 نقطة أساس وتعويم الجنيه، ورفع المركزي الفيدرالي لسعر الفائدة.



مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر 2022 بقيمة 8 جنيهات، ليصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1049 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

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