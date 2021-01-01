بطريقة سليمة وجذابة.. كيف تضعين أحمر شفاه



كيف تضعين أحمر شفاه كيف تضعين أحمر شفاه



يعد أحمر الشفاه من الأشياء المهمة لدى السيدات والتى تجذب الانتباه، ويوجد بعض الطرق التى يمكن تجنبها عند وضع أحمر الشفاه السائل، وهى كالتالى وفقا لموقع "fabbon" المتخصص.



أولا: عند وضع أحمر الشفاه دون إزالة خلايا الجلد الميتة يجعل الشفاه تبدو مقشرة وجافة، ما يعطى شكلا محبطا ويقلل من الثقة بالنفس، لذلك يجب وضع طبقة رقيقة من الفازلين على الشفاه، وفركها برفق ولطف، باستخدام فرشاة أسنان صغيرة ثم مسح الأجزاء الزائدة بمنشفة.



ثانيا: وضع مرطب للشفاه لضمان الوضع السلسل لأحمر الشفاه، ولأن أحمر الشفاه السائل يمكن أن يجف بشكل سريع.

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ثالثا: يجب عدم إهمال فرشاة أحمر الشفاه، حتى يتم وضع أحمر الشفاه بالتساوى وبكل سهولة ورشاقة على الشفاة.رابعا: عدم وضع الكثير من أحمر الشفاه حيث سيعطى شكلا متكتلا، وغير منتظم، ويعطى شكلا غير محبب.خامسا: يجب استخدام مناديل ورقية عند استخدام أحمر الشفاه، لمسح أى كمية زائدة غير مرغوب فيها بسهولة.